Россияне начали активно укреплять оккупированный Мариуполь – Андрющенко

"Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" – бетонных укреплений из Крыма. По информации, полученной из наших источников, в военном городке недалеко от Севастополя запущено производство бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками. Вчера первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь –Мангуш – Никольское", – рассказал он.

По словам Андрющенко, в село Урзуф прибыла на очередное подкрепление живой силы и военной техники и расселена часть военного командования среднего звена. Поэтому в Урзуфе и Бабах-Тарама второй день глушится мобильная связь.

Также в селах Агробаза и Бердянское возле Мариуполя прошло расквартирование оккупантов. Поэтому впервые с начала этой фазы войны по улицам поселков запущены военные патрули, сообщил советник мэра.

Он добавил, что в Левобережном районе Мариуполя, в районе Утреннего рынка, вчера впервые с начала сентября был установлен мобильный блокпост, на котором проводилась проверка автомобилей и пешеходов. При этом проверялись исключительно мужчины независимо от возраста, которые передвигались по улицам без женщин и детей.

"В целом наблюдается стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов", – добавил Андрющенко.