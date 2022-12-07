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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне начали активно укреплять оккупированный Мариуполь – Андрющенко

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Оккупанты в Мариуполе усилили меры безопасности
Оккупанты в Мариуполе усилили меры безопасности
Фото: EPA

Россия заводит подкрепление в села под Мариуполем Донецкой области и завозит бетонные укрепления. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 7 декабря в Telegram.

"Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" – бетонных укреплений из Крыма. По информации, полученной из наших источников, в военном городке недалеко от Севастополя запущено производство бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками. Вчера первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь –Мангуш – Никольское", – рассказал он.

По словам Андрющенко, в село Урзуф прибыла на очередное подкрепление живой силы и военной техники и расселена часть военного командования среднего звена. Поэтому в Урзуфе и Бабах-Тарама второй день глушится мобильная связь.

Также в селах Агробаза и Бердянское возле Мариуполя прошло расквартирование оккупантов. Поэтому впервые с начала этой фазы войны по улицам поселков запущены военные патрули, сообщил советник мэра.

Он добавил, что в Левобережном районе Мариуполя, в районе Утреннего рынка, вчера впервые с начала сентября был установлен мобильный блокпост, на котором проводилась проверка автомобилей и пешеходов. При этом проверялись исключительно мужчины независимо от возраста, которые передвигались по улицам без женщин и детей.

"В целом наблюдается стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов", – добавил Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

Теги: Мариуполь
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