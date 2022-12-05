"Куча людей останется с бумажками". В Мариуполь массово завезли фальшивые доллары – Андрющенко

"На прошлой неделе в Мариуполь и часть Мариупольского района заехало несколько рот кадыровцев из Новоазовска. В воскресенье они поехали в сторону России. Они уехали, а фальшивые доллары – нет. Учитывая, что значительное количество "менял" под их контролем, с сетью распространения проблем нет", – отметил он.
По словам Андрющенко, фальшивки неспроста вброшены именно сейчас. Первая причина в том, что большое количество мариупольцев собирается или уже уехало в самоэвакуацию из-за ужасных условий жизни. Большинство не собирается останавливаться в России, поэтому люди покупают валюту на последние деньги, но получают фальшивки.
Вторая причина в том, что деньги начинают менять гражданские россияне – по словам Андрющенко, они хотят конвертировать свои средства в доллары по выгодному курсу и привезти домой.
Третья причина, по словам советника мэра, – коллаборанты, особенно в районе, также переводят награбленные на схемах оккупантов деньги в валюту на случай отступления российских войск.
"Итог – безумное количество наличных денег на руках людей, которые хотят ее превратить в сумасшедшее количество долларов в тех же руках. Вот здесь кадыровский ход. Куча людей останется с бумажками. Жаль только первую категорию. Хотя с другой стороны, о холодоморе мы предупреждали все лето. Пришло возмездие, откуда не ожидали", – заключил Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Люди в Мариуполе не имеют отопления и замерзают, а коллаборационные власти ничего не делают, заявлял Мариупольский городской совет.