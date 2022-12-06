В Мариуполе ремонтники бросили работу, не установив батареи, люди замерзают в домах – Андрющенко

В Мариуполе установку батарей отопления бросили на полпути, говорит советник мэра Фото: Андрющенко Time / Telegram

По его словам, подрядчики перестали выполнять работы сразу после демонтажа старых батарей. Новые просто стоят рядом, пишет Андрющенко.

"Вероятно, по замыслу россиян – тепло не ко времени. Наши источники говорят, что главная причина – окончание финансирования ремонтов в текущем году из региональных бюджетов Московии", – заявил он.

По словам советника мэра, обещанные электрообогреватели оккупационная администрация не закупает. Волонтеры из России, которые привозили обогреватели, тоже перестали это делать из-за отсутствия средств на закупку. Из Мариуполя поступило 20 тысяч заявок, невозможных к исполнению, пишет Андрющенко. Он отмечает, что заявки поступают только от людей, которые могут пользоваться интернетом, так что реальное количество нуждающихся намного больше.

"Люди брошены на произвол. Россия продолжает убивать мариупольцев. Теперь – холодом", – пишет Андрющенко.