В Мариуполе ремонтники бросили работу, не установив батареи, люди замерзают в домах – Андрющенко

По его словам, подрядчики перестали выполнять работы сразу после демонтажа старых батарей. Новые просто стоят рядом, пишет Андрющенко.
"Вероятно, по замыслу россиян – тепло не ко времени. Наши источники говорят, что главная причина – окончание финансирования ремонтов в текущем году из региональных бюджетов Московии", – заявил он.
По словам советника мэра, обещанные электрообогреватели оккупационная администрация не закупает. Волонтеры из России, которые привозили обогреватели, тоже перестали это делать из-за отсутствия средств на закупку. Из Мариуполя поступило 20 тысяч заявок, невозможных к исполнению, пишет Андрющенко. Он отмечает, что заявки поступают только от людей, которые могут пользоваться интернетом, так что реальное количество нуждающихся намного больше.
"Люди брошены на произвол. Россия продолжает убивать мариупольцев. Теперь – холодом", – пишет Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Люди в Мариуполе не имеют отопления и замерзают, а коллаборационные власти ничего не делают, заявлял Мариупольский городской совет.