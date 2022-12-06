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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе ремонтники бросили работу, не установив батареи, люди замерзают в домах – Андрющенко

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В Мариуполе установку батарей отопления бросили на полпути, говорит советник мэра
В Мариуполе установку батарей отопления бросили на полпути, говорит советник мэра
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Большинство гражданских оккупантов, которые подрядились выполнять ремонтные работы в Мариуполе Донецкой области, пропали, не закончив работу. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко 6 декабря в Telegram.

По его словам, подрядчики перестали выполнять работы сразу после демонтажа старых батарей. Новые просто стоят рядом, пишет Андрющенко. 

"Вероятно, по замыслу россиян – тепло не ко времени. Наши источники говорят, что главная причина – окончание финансирования ремонтов в текущем году из региональных бюджетов Московии", – заявил он.

По словам советника мэра, обещанные электрообогреватели оккупационная администрация не закупает. Волонтеры из России, которые привозили обогреватели, тоже перестали это делать из-за отсутствия средств на закупку. Из Мариуполя поступило 20 тысяч заявок, невозможных к исполнению, пишет Андрющенко. Он отмечает, что заявки поступают только от людей, которые могут пользоваться интернетом, так что реальное количество нуждающихся намного больше.

"Люди брошены на произвол. Россия продолжает убивать мариупольцев. Теперь – холодом", – пишет Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Люди в Мариуполе не имеют отопления и замерзают, а коллаборационные власти ничего не делают, заявлял Мариупольский городской совет.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, отопление, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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