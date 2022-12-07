"Холодомор продолжается". В горсовете Мариуполя сообщили, что вода в квартирах местных жителей превращается в лед

Об этом 7 декабря сообщается в Telegram горсовета.
"Холодомор продолжается. В квартирах мариупольцев вода превращается в лед. Вот в каких условиях живут жители города под оккупацией. Вода из крана просто замерзла, как и в месте для кота. В квартирах до сих пор отсутствует отопление, поэтому люди просто выживают. Жалобы и просьбы о помощи ничего не дают. Город замерзает", – говорится в сообщении.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал 6 декабря, что большинство гражданских оккупантов, которые подрядились выполнять ремонтные работы в городе, пропали, не закончив работу. По его словам, подрядчики перестали выполнять работы сразу после демонтажа старых батарей, а новые "просто стоят рядом".
Как рассказал Андрющенко, обещанные электрообогреватели оккупационная администрация Мариуполя не закупает.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Люди в Мариуполе не имеют отопления и замерзают, а коллаборационные власти ничего не делают, заявлял Мариупольский городской совет.