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"Холодомор продолжается". В горсовете Мариуполя сообщили, что вода в квартирах местных жителей превращается в лед

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Вода из крана в жителей Мариуполя просто замерзла, отметили в горсовете
Вода из крана в жителей Мариуполя просто замерзла, отметили в горсовете
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В квартирах жителей временно оккупированного Мариуполя Донецкой области до сих пор отсутствует отопление.

Об этом 7 декабря сообщается в Telegram горсовета.

"Холодомор продолжается. В квартирах мариупольцев вода превращается в лед. Вот в каких условиях живут жители города под оккупацией. Вода из крана просто замерзла, как и в месте для кота. В квартирах до сих пор отсутствует отопление, поэтому люди просто выживают. Жалобы и просьбы о помощи ничего не дают. Город замерзает", – говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал 6 декабря, что большинство гражданских оккупантов, которые подрядились выполнять ремонтные работы в городе, пропали, не закончив работу. По его словам, подрядчики перестали выполнять работы сразу после демонтажа старых батарей, а новые "просто стоят рядом".

Как рассказал Андрющенко, обещанные электрообогреватели оккупационная администрация Мариуполя не закупает.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Люди в Мариуполе не имеют отопления и замерзают, а коллаборационные власти ничего не делают, заявлял Мариупольский городской совет.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, отопление, горсовет, помощь, зима, морозы, население, демонтаж
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