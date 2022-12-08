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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе случился транспортный коллапс – горсовет

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В Мариуполе сложная ситуация на дорогах их нечем чистить, говорят в горсовете
В Мариуполе сложная ситуация на дорогах – их нечем чистить, говорят в горсовете
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В Мариуполе Донецкой области оккупанты не подготовили дороги к зиме, и теперь в городе не выходит на маршруты транспорт. Об этом сообщает мариупольский городской совет в Telegram 8 декабря.

"Мариупольцы продолжают ощущать "подготовку" оккупантов к зиме. К отсутствию отопления квартир без окон добавились ледяные тротуары и дороги", – говорится в сообщении.

По заявлению горсовета, коллаборанты привели к зимнему коллапсу, так как почти вся снегоуборочная техника была уничтожена. Теперь даже оставшиеся единицы общественного транспорта не могут выйти на маршруты, а люди получают травмы, передвигаясь по замерзшим тротуарам, говорится в сообщении.

"Вот такая жизнь под российским триколором", – добавили в горсовете.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

Люди в Мариуполе не имеют отопления и замерзают, а коллаборационные власти ничего не делают, заявлял Мариупольский городской совет.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, зима, снег, война России против Украины, дороги, российские оккупанты
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