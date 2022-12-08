В оккупированном Мариуполе случился транспортный коллапс – горсовет

В Мариуполе сложная ситуация на дорогах – их нечем чистить, говорят в горсовете Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

"Мариупольцы продолжают ощущать "подготовку" оккупантов к зиме. К отсутствию отопления квартир без окон добавились ледяные тротуары и дороги", – говорится в сообщении.

По заявлению горсовета, коллаборанты привели к зимнему коллапсу, так как почти вся снегоуборочная техника была уничтожена. Теперь даже оставшиеся единицы общественного транспорта не могут выйти на маршруты, а люди получают травмы, передвигаясь по замерзшим тротуарам, говорится в сообщении.

"Вот такая жизнь под российским триколором", – добавили в горсовете.