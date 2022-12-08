В оккупированном Мариуполе случился транспортный коллапс – горсовет

"Мариупольцы продолжают ощущать "подготовку" оккупантов к зиме. К отсутствию отопления квартир без окон добавились ледяные тротуары и дороги", – говорится в сообщении.
По заявлению горсовета, коллаборанты привели к зимнему коллапсу, так как почти вся снегоуборочная техника была уничтожена. Теперь даже оставшиеся единицы общественного транспорта не могут выйти на маршруты, а люди получают травмы, передвигаясь по замерзшим тротуарам, говорится в сообщении.
"Вот такая жизнь под российским триколором", – добавили в горсовете.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
Люди в Мариуполе не имеют отопления и замерзают, а коллаборационные власти ничего не делают, заявлял Мариупольский городской совет.