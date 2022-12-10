РФ хотела молниеносно захватить Бахмут, город уже стал символом позора для ее армии – спикер восточной группировки ВСУ

"Логика их ошибок с начала февраля нашла продолжение в районе Бахмута, когда задумывалась молниеносная операция, а она превратилась в изнуряющую войну. Они уже действуют исходя из обстоятельств, которые сложились на данный момент. На данный момент им нужна хотя какая-то победа на поле боя. И Бахмут – это уже символ несокрушимости для украинских воинов и символ позора для российской армии, символ их неспособности военной. Им нужно показать, что они на что-то способны, прорваться возле Бахмута и выйти в сторону Славянска, Краматорска и захватить украинский Донбасс", – сказал он, отвечая на вопрос, почему РФ "вцепилась" в Бахмут.

Подразделения оккупантов восполняют потери мобилизованными и – в случае с ЧВК "Вагнер" – заключенными, сообщил Череватый.

"Однако эта тактика экстенсивна, то есть, несмотря на введение каких-то нововведений типа задействования штурмовых групп, каких-то стратегических больших решений мы не видим. В общем, это экстенсивное использование живой силы с целью истощить наши войска, прорвать оборону и выйти хотя бы на какой-то военно-политический результат. [...] Человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Если в регулярных войсках там еще какие-то элементы законности действуют, то в ЧВК "Вагнер" главное наказание – это смерть. [...] В целом их способность наступать держится на принуждении, насилии и угрозах", – добавил он.