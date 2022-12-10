ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ хотела молниеносно захватить Бахмут, город уже стал символом позора для ее армии – спикер восточной группировки ВСУ

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Бахмут это уже символ несокрушимости для украинских воинов, заявил Череватый
Бахмут – это уже символ несокрушимости для украинских воинов, заявил Череватый
Фото: ЕРА

Россия планировала, что захват Бахмута, бои за который идут с августа, будет молниеносным, но ошиблась. Об этом 10 декабря в эфире национального телемарафона заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Логика их ошибок с начала февраля нашла продолжение в районе Бахмута, когда задумывалась молниеносная операция, а она превратилась в изнуряющую войну. Они уже действуют исходя из обстоятельств, которые сложились на данный момент. На данный момент им нужна хотя какая-то победа на поле боя. И Бахмут – это уже символ несокрушимости для украинских воинов и символ позора для российской армии, символ их неспособности военной. Им нужно показать, что они на что-то способны, прорваться возле Бахмута и выйти в сторону Славянска, Краматорска и захватить украинский Донбасс", – сказал он, отвечая на вопрос, почему РФ "вцепилась" в Бахмут.

Подразделения оккупантов восполняют потери мобилизованными и – в случае с ЧВК "Вагнер" – заключенными, сообщил Череватый.

"Однако эта тактика экстенсивна, то есть, несмотря на введение каких-то нововведений типа задействования штурмовых групп, каких-то стратегических больших решений мы не видим. В общем, это экстенсивное использование живой силы с целью истощить наши войска, прорвать оборону и выйти хотя бы на какой-то военно-политический результат. [...] Человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Если в регулярных войсках там еще какие-то элементы законности действуют, то в ЧВК "Вагнер" главное наказание – это смерть. [...] В целом их способность наступать держится на принуждении, насилии и угрозах", – добавил он.

Контекст:

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Согласно последним данным Генштаба, бахмутское направление – одно из двух на линии фронта, где РФ еще продолжает наступление. 29 ноября Череватый говорил, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию. По его мнению, РФ не откажется от идеи захватить Бахмут, хотя и несет там значительные потери.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

В Офисе президента заявляли, что контроль над Бахмутом не имеет никакого стратегического смысла для хода войны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Славянск, Краматорск, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, российские оккупанты, Сергей Череватый
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