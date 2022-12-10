В ВСУ рассказали об изменении тактики оккупантов под Бахмутом

Об этом 10 декабря в эфире национального телемарафона заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Эти группы уже делятся на подгруппы, которые непосредственно штурмуют, остальные их прикрывают огнем. Мы изучаем эту тактику, и на каждую такую военную отраву у нас есть противоядие", – добавил Череватый.

В целом, по словам спикера, фронт сейчас в конфигурации, когда нельзя сказать, что "одна сторона наступает, а другая – в состоянии глухой обороны".

"Это динамические процессы. Идут фактически бинарные процессы, когда мы при малейшей возможности контратакуем врага и пытаемся его выбить из позиции. Враг, где имеет преимущество, видит, что может атаковать, – делает это", – добавил он.