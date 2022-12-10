В ВСУ рассказали об изменении тактики оккупантов под Бахмутом

Об этом 10 декабря в эфире национального телемарафона заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Эти группы уже делятся на подгруппы, которые непосредственно штурмуют, остальные их прикрывают огнем. Мы изучаем эту тактику, и на каждую такую военную отраву у нас есть противоядие", – добавил Череватый.
В целом, по словам спикера, фронт сейчас в конфигурации, когда нельзя сказать, что "одна сторона наступает, а другая – в состоянии глухой обороны".
"Это динамические процессы. Идут фактически бинарные процессы, когда мы при малейшей возможности контратакуем врага и пытаемся его выбить из позиции. Враг, где имеет преимущество, видит, что может атаковать, – делает это", – добавил он.
Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.
Согласно последним данным Генштаба, бахмутское направление – одно из двух на линии фронта, где РФ еще продолжает наступление. 29 ноября Череватый говорил, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.
В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.