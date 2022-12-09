Зеленский: Оккупанты фактически разрушили Бахмут

Зеленский: Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины Фото: president.gov.ua

"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил "всех наших героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отбивают атаки и наносят врагу ощутимые потери – в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом".



