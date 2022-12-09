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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Оккупанты фактически разрушили Бахмут

Зеленский: Бахмут еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины
Зеленский: Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины
Фото: president.gov.ua

В Донецкой области ситуация остается очень тяжелой, в ряде районов "не осталось живого места" из-за снарядов и огня. Об этом президент Владимир Зеленский сказал 9 декабря в обращении, опубликованном его пресс-службой.

"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины", – сказал президент. 

Зеленский поблагодарил "всех наших героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отбивают атаки и наносят врагу ощутимые потери – в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1401455237260937/


Контекст:

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил Зеленский в обращении 3 декабря. 

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев, и ВСУ могут годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Теги: Донецкая область, Донбасс, Марьинка, Соледар, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, Кременная, война на Донбассе, разрушения
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