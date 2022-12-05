"Несокрушимый". Начальник администрации Бахмута показал, как выглядит город, который штурмуют оккупанты. Видео

"Несокрушимый наш Бахмут", – прокомментировал Рева.

В ролике показаны разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры Бахмута. Видео также сопровождается оригинальным звуком – в том числе слышны звуки обстрелов.

Контекст:

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 декабря. Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Согласно последним данным Генштаба, бахмутское направление – одно из двух на линии фронта, где РФ еще продолжает наступление. 29 ноября Череватый говорил, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.