Вследствие обстрелов в Донецкой области ранения получили четыре человека – глава ОВА

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 2715 жителей Донецкой области получили ранения Фото: EPA

Двое раненых в Бахмуте, один в Авдеевке и один в Константиновке, уточнил Кириленко.

Он напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с начала полномасштабного вторжения, без учета жертв в этих двух городах, убит 1251 житель Донецкой области, ранены – 2715, сообщил глава ОВА.