Вследствие обстрелов в Донецкой области ранения получили четыре человека – глава ОВА

Двое раненых в Бахмуте, один в Авдеевке и один в Константиновке, уточнил Кириленко.
Он напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с начала полномасштабного вторжения, без учета жертв в этих двух городах, убит 1251 житель Донецкой области, ранены – 2715, сообщил глава ОВА.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".