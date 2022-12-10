Оккупанты в ночь на 10 декабря обстреляли Днепропетровскую область, пострадало четверо человек – глава ОВА

Войска РФ обстреляли Никопольскую и Марганецкую общины.

"Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей. Супругов спасатели достали из горящей квартиры. Медики оказали им помощь. Мужчина и женщина лечатся дома. Еще два человека – 72-летний мужчина и 86-летняя женщина – госпитализированы с минно-взрывными травмами. Состояние средней тяжести", – говорится в сообщении.

В Никополе повреждены 11 многоэтажных и частных домов.

"Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач", – сообщил Резниченко.

В Марганецкой общине пострадавших нет.

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