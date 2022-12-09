"Более 12 часов тревоги и обстрел трех общин". Оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области

"Более 12 часов тревоги и обстрел трех общин… Российские оккупационные войска ночью снова направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Накрыли огнем Мировскую, Червоногригоровскую и Никопольскую общины", – написал Резниченко.
По словам главы ОВА, в результате атаки российских захватчиков мирные жители не пострадали.
В Червоногригоровской общине повреждены несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач.
Последствия обстрелов в других общинах уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.