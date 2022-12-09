"Более 12 часов тревоги и обстрел трех общин". Оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области

В Червоногригоровской общине повреждены несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач Фото: Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Более 12 часов тревоги и обстрел трех общин… Российские оккупационные войска ночью снова направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Накрыли огнем Мировскую, Червоногригоровскую и Никопольскую общины", – написал Резниченко.

По словам главы ОВА, в результате атаки российских захватчиков мирные жители не пострадали.

В Червоногригоровской общине повреждены несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач.

Последствия обстрелов в других общинах уточняются.

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