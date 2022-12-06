Оккупанты обстреляли Никополь, повреждены более 10 жилых домов, газопроводы и линия электропередач – ОВА

Резниченко заявил о прилете около 50 вражеских снарядов за ночь Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Не утихают обстрелы Никопольского района… Россияне всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии сам Никополь, Червоногригоровскую и Марганецкую общины. В мирные города и села прилетели около 50 вражеских снарядов", – написал Резниченко.

По его словам, обошлось без погибших и раненых.

В Никополе в результате обстрела повреждены более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач.

В Червоногригоровской общине перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9000 семей из нескольких поселков и сел остались без воды. Энергетики уже приступили к ремонтным работам.

В Марганецкой общине, по данным главы ОВА, также повреждены частные дома и газопровод.

Война России против Украины. Главное (обновляется)