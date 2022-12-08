Ночью Россия выпустила по Днепропетровской области более 70 снарядов – ОВА

По его словам, прилеты зафиксированы в трех общинах – Красногригорьевской, Никопольской и Марганецкой.

"В мирные города и деревни прилетело более 70 снарядов. Прошло без погибших и раненых", – написал Резниченко.

Глава ОВА отметил, что спасательные службы продолжают обследование территорий и выясняют детали обстрелов.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.