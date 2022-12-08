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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью Россия выпустила по Днепропетровской области более 70 снарядов – ОВА

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Обошлось без погибших и раненых ОВА
Обошлось без погибших и раненых – ОВА
Фото: Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь с 7-го на 8 декабря россияне семь раз атаковали из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, прилеты зафиксированы в трех общинах – Красногригорьевской, Никопольской и Марганецкой.

"В мирные города и деревни прилетело более 70 снарядов. Прошло без погибших и раненых", – написал Резниченко.

Глава ОВА отметил, что  спасательные службы продолжают обследование территорий и выясняют детали обстрелов.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты
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