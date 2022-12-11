Оккупанты усилили принудительную мобилизацию на оккупированной части Луганской области – Генштаб ВСУ

"В целях пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и увозят в пункт сбора мобилизованных.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Кроме того, Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.