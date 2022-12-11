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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усилили принудительную мобилизацию на оккупированной части Луганской области – Генштаб ВСУ

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Мобилизацию в РФ объявили в сентябре
Мобилизацию в РФ объявили в сентябре
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты усилили меры принудительной мобилизации на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 11 декабря.

"В целях пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают повестку и увозят в пункт сбора мобилизованных.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02BaPRkC1tPp53SEWzh7xRVaYDtdYTy5eT1qnaVEGGnXnrpXoCLjmzyQ8Htm9t3dU8l

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Кроме того, Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, мобилизация, война России против Украины
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