Оккупанты за сутки нанесли 11 авиаударов по украинским военным и более 60 раз обстреляли из РСЗО позиции войск и мирные города – Генштаб ВСУ

"Противник нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, 11 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения, а также осуществил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон и позициям наших войск", – сказано в сообщении.
В Генштабе отметили, что сохраняется угроза ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.
На волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На северском и слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись девять населенных пунктов Харьковской и Донецкой областей. На купянском и лиманском направлениях враг обстрелял районы шестнадцати населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.
На бахмутском и авдеевском направлениях противник обстреливал позиции сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах 24 населенных пунктов. Среди них, в частности, Верхнекаменское, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдеевка, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Оккупанты также нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах Спорного и Белогоровки.
"На новопавловском направлении огневая активность врага фиксировалась у Новоукраинки, Пречистовки и Угледара Донецкой области", – отметили в сводке.
Также россияне обстреляли 10 населенных пунктов на запорожском направлении и пять, включая Чернобаевку и Херсон – на херсонском.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.