Снег усложняет разминирование Харьковской области – ОВА

"Проблема номер один после отопительного сезона в Харьковской области – разминирование. В частности, имеющийся снег замедляет эту работу – из-за него устройства не видят взрывчатку из пластика, которую активно использовали россияне", – сказал он.
Замглавы ОВА также отметил, что жители Харьковской области продолжают подвергаться обстрелам россиян. За сутки из разных видов оружия россияне атаковали общины Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.
"В течение текущей недели мы объявили добровольную эвакуацию в подготовленные помещения в Харькове, а также в соседние области, включая Полтавскую", – сказал Семенуха.
18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.
Минный террор России будет среди пунктов обвинения против РФ, заявлял президент Владимир Зеленский.