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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Снег усложняет разминирование Харьковской области – ОВА

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Минное загрязнение остается одной из главных проблем в Харьковской области, говорят в ОВА
Минное загрязнение остается одной из главных проблем в Харьковской области, говорят в ОВА
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

Погодные условия, в том числе снег, усложняют разминирование в Харьковской области. Об этом сообщил 11 декабря замглавы Харьковской ОВА Роман Семенуха в эфире телемарафона, видео опубликовало ТСН.

"Проблема номер один после отопительного сезона в Харьковской области – разминирование. В частности, имеющийся снег замедляет эту работу – из-за него устройства не видят взрывчатку из пластика, которую активно использовали россияне", – сказал он.

Замглавы ОВА также отметил, что жители Харьковской области продолжают подвергаться обстрелам россиян. За сутки из разных видов оружия россияне атаковали общины Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

"В течение текущей недели мы объявили добровольную эвакуацию в подготовленные помещения в Харькове, а также в соседние области, включая Полтавскую", – сказал Семенуха.

Контекст:

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Минный террор России будет среди пунктов обвинения против РФ, заявлял президент Владимир Зеленский.

Теги: взрывчатка, Харьковская область, эвакуация, обстрелы, разминирование, мины, Роман Семенуха
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