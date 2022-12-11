Снег усложняет разминирование Харьковской области – ОВА

Минное загрязнение остается одной из главных проблем в Харьковской области, говорят в ОВА Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

"Проблема номер один после отопительного сезона в Харьковской области – разминирование. В частности, имеющийся снег замедляет эту работу – из-за него устройства не видят взрывчатку из пластика, которую активно использовали россияне", – сказал он.

Замглавы ОВА также отметил, что жители Харьковской области продолжают подвергаться обстрелам россиян. За сутки из разных видов оружия россияне атаковали общины Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

"В течение текущей недели мы объявили добровольную эвакуацию в подготовленные помещения в Харькове, а также в соседние области, включая Полтавскую", – сказал Семенуха.