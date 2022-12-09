"Площадь четырех Швейцарий". Около 30% территории Украины загрязнено взрывчаткой – МВД

Около 174 тыс. км² территории Украины на сегодня остаются загрязненными взрывоопасными предметами Фото: depositphotos.com

"Около 174 тыс. км² территории Украины на сегодня остаются загрязненными, по анализу и оценкам наших специалистов. Это составляет примерно 30% наших территорий. Территория загрязненной части Украины на сегодня – это четыре Швейцарии. Это очень демонстративно и ярко говорит о реальной ситуации, с которой мы работаем", – отметила она.

Акопян добавила, что эти территории планируют очистить в течение 10 лет.

"Это кажется много, но для таких видов робот это мало. Главное, над чем сегодня работаем, – усиление нашей способности двигаться в таких темпах", – подчеркнула замминистра.