Зеленский: На деоккупированных территориях Херсонской области возвращается жизнь. Разминирование продолжается

Об этом Зеленский сказал 2 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
"Хочу… отметить всех, кто возвращает нормальную жизнь в освободившиеся районы. В частности, в Херсонскую область и город Херсон. Это люди из разных областей – все объединились, все откликнулись на призыв о помощи... Это наши энергетики, строители, связисты, ремонтные бригады, бизнес и местные руководители, саперы. Всего за несколько дней на этой неделе было изъято более 200 взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается", – отметил президент.
По словам Зеленского, в Херсонской области "еженедельно больше покрытия связи, больше поставок электричества и газа, больше транспортных возможностей".
"Еженедельно больше доступа к нормальной медицине, к образовательным и социальным услугам. Сегодня же в Херсоне заработала и трансляция украинского телемарафона "Единые новости", – подчеркнул президент.
Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в ОПУ. С 20 ноября в Херсоне было зафиксировано 119 вражеских прилетов, сообщили в ГВА 1 декабря.
Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе даже хуже, чем ожидалось.
26 ноября советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Херсон подали электричество. В конце ноября в жителей города начало появляться централизованное водоснабжение, рассказали в областной военной администрации.
В ОВА сообщали днем 2 декабря, что электроснабжение в Херсоне восстановлено для более 100 тыс. бытовых потребителей, 75% города – со светом. Но вечером, после очередного обстрела российских оккупантов, Херсон снова остался без света.