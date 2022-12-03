Зеленский: На деоккупированных территориях Херсонской области возвращается жизнь. Разминирование продолжается

Зеленский отметил всех, кто возвращает "нормальную жизнь" в освободившиеся районы Херсонской области Фото: Херсонська міська рада / Facebook (иллюстративное)

Об этом Зеленский сказал 2 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Хочу… отметить всех, кто возвращает нормальную жизнь в освободившиеся районы. В частности, в Херсонскую область и город Херсон. Это люди из разных областей – все объединились, все откликнулись на призыв о помощи... Это наши энергетики, строители, связисты, ремонтные бригады, бизнес и местные руководители, саперы. Всего за несколько дней на этой неделе было изъято более 200 взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается", – отметил президент.

По словам Зеленского, в Херсонской области "еженедельно больше покрытия связи, больше поставок электричества и газа, больше транспортных возможностей".

"Еженедельно больше доступа к нормальной медицине, к образовательным и социальным услугам. Сегодня же в Херсоне заработала и трансляция украинского телемарафона "Единые новости", – подчеркнул президент.