В ВМС Украины показали, как уничтожают дрейфующую мину у побережья Одесской области. Видео

"Силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина у побережья Одесской области. Опасная находка была оперативно ликвидирована подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Еще одну мину, дрейфующую в Черном море, 10 декабря уничтожили румынские военные.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

26 марта в Босфорском проливе, который используют для транзита судов в Черное море и из него, обнаружили плавучую мину. Турция провела консультации на тему мин с российскими и украинскими властями. 28 марта в Черном море – у границы с Болгарией – обнаружили еще одну мину.

В МИД Украины заявили, что мины, обнаруженные 26–28 марта у побережья Турции и Румынии, по состоянию на начало 2022 года не состояли на учете в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, сообщали в Одесской ОВА.