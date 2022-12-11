Румыния обезвредила дрейфующую мину в Черном море

Турецкое грузовое судно "Ахмет Кан" предупредило ВМС о мине, дрейфующей примерно в 2,5 морской мили (4,6 км) к северу от румынского черноморского порта Констанца.
Береговая охрана, осмотрев обнаруженный плавучий объект, подтвердила, что это морская мина, угрожающая безопасности судоходства. Группа боевых водолазов-разведчиков, специализирующихся на уничтожении подводных взрывных устройств, обезвредила мину.
В ведомстве отметили, что это уже четвертая мина, которую уничтожили румынские водолазы с начала полномасштабной войны в Украине. Всего, по данным министерства, в западной части бассейна Черного моря найдено и уничтожено около 40 морских мин.
В сентябре техническое судно военно-морского флота Румынии подорвалось на дрейфующей мине в Черном море, экипаж не пострадал.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
26 марта в Босфорском проливе, который используют для транзита судов в Черное море и из него, обнаружили плавучую мину. Турция провела консультации на тему мин с российскими и украинскими властями. 28 марта в Черном море – у границы с Болгарией – обнаружили еще одну мину.
В МИД Украины заявили, что мины, обнаруженные 26–28 марта у побережья Турции и Румынии, по состоянию на начало 2022 года не состояли на учете в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получат ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, сообщали в Одесской ОВА.