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Румыния обезвредила дрейфующую мину в Черном море

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Мина дрейфовала в нескольких километрах от порта Констанца
Мина дрейфовала в нескольких километрах от порта Констанца
Фото: Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro / Facebook

Военно-морские силы Румынии 10 декабря совершили контролируемый подрыв морской мины, дрейфующей у берега Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства национальной обороны страны.

Турецкое грузовое судно "Ахмет Кан" предупредило ВМС о мине, дрейфующей примерно в 2,5 морской мили (4,6 км) к северу от румынского черноморского порта Констанца.

Береговая охрана, осмотрев обнаруженный плавучий объект, подтвердила, что это морская мина, угрожающая безопасности судоходства. Группа боевых водолазов-разведчиков, специализирующихся на уничтожении подводных взрывных устройств, обезвредила мину. 

В ведомстве отметили, что это уже четвертая мина, которую уничтожили румынские водолазы с начала полномасштабной войны в Украине. Всего, по данным министерства,  в западной части бассейна Черного моря найдено и уничтожено около 40 морских мин. 

В сентябре техническое судно военно-морского флота Румынии подорвалось на дрейфующей мине в Черном море, экипаж не пострадал. 

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

26 марта в Босфорском проливе, который используют для транзита судов в Черное море и из него, обнаружили плавучую мину. Турция провела консультации на тему мин с российскими и украинскими властями. 28 марта в Черном море – у границы с Болгарией – обнаружили еще одну мину.

В МИД Украины заявили, что мины, обнаруженные 26–28 марта у побережья Турции и Румынии, по состоянию на начало 2022 года не состояли на учете в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получат ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные.  Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, сообщали в Одесской ОВА.

Теги: Румыния, Черное море, мины, корабли, море
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