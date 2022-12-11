Румыния обезвредила дрейфующую мину в Черном море

Турецкое грузовое судно "Ахмет Кан" предупредило ВМС о мине, дрейфующей примерно в 2,5 морской мили (4,6 км) к северу от румынского черноморского порта Констанца.

Береговая охрана, осмотрев обнаруженный плавучий объект, подтвердила, что это морская мина, угрожающая безопасности судоходства. Группа боевых водолазов-разведчиков, специализирующихся на уничтожении подводных взрывных устройств, обезвредила мину.

В ведомстве отметили, что это уже четвертая мина, которую уничтожили румынские водолазы с начала полномасштабной войны в Украине. Всего, по данным министерства, в западной части бассейна Черного моря найдено и уничтожено около 40 морских мин.

В сентябре техническое судно военно-морского флота Румынии подорвалось на дрейфующей мине в Черном море, экипаж не пострадал.