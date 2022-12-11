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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ запускает дроны-камикадзе из акватории Азовского моря – Воздушные силы ВСУ

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Россия использует против Украины дроны-камикадзе иранского производства
Россия использует против Украины дроны-камикадзе иранского производства
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook

Россия запускает по Украине дроны-камикадзе из акватории Азовского моря. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "1+1".

Он напомнил, что с Черного моря Россия запускает ракеты "Калибр".

"С Азовского моря запускают сейчас дроны-камикадзе, с восточной части Азовского моря, Краснодарский край. Две крайние атаки были именно оттуда", – заявил он.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

10 декабря британская разведка отметила, что Иран стал главным военным "покровителем" России. По их сведениям, РФ хочет получить от Ирана сотни баллистических ракет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Иран, Черное море, Азовское море, беспилотники, война России против Украины
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