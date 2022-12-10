Из-за российской атаки почти по всей Одесской области нет света – глава ОВА

Он напомнил, что ночью оккупанты атаковали область дронами-камикадзе.

"Повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилищного фонда. Два дрона были сбиты над морем нашими подразделениями противовоздушной обороны. В результате удара практически во всех районах и общинах нашей области отсутствует свет. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры", – написал Марченко.

В компании "ДТЭК" сообщили, что из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры. В населенных пунктах области также происходят экстренные отключения.