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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда могут вернуться плановые отключения света

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Кудрицкий рассказал, что в Украине нет ни одной теплоэлектростанции, которая не пострадала бы от обстрелов РФ
Кудрицкий рассказал, что в Украине нет ни одной теплоэлектростанции, которая не пострадала бы от обстрелов РФ
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

В результате последнего массированного обстрела РФ 23 ноября в Украине были повреждены несколько электростанций, а также магистральные подстанции, в том числе на юге страны.

Об этом 9 декабря на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина-Укринформ", рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. 

"В результате этих ударов несколько электростанций получили повреждения и вообще вынуждены были остановить производство электроэнергии. И сейчас постепенно мы пытаемся восстановить генерацию на тепловых электростанциях, привести ее к тем показателям, которые были до последней атаки", – сообщил он. 

В целом энергосистема после обстрела 23 ноября "достаточно быстро" вошла в стабильный режим функционирования, добавил Кудрицкий. 

"Система не была разбалансирована, сейчас она работает как единая целостная энергосистема Украины, которая соединена с нашими соседями из Молдовы, с европейской энергосистемой, что является важным элементом и фактором вообще стабильности функционирования нашего энергетического сектора", – подчеркнул он. 

Восстановительные работы на поврежденных объектах продолжаются постоянно, добавил Кудрицкий. 

Наиболее сложная ситуация остается на юге Украины – в Одесской и Херсонской областях, – а также в Харьковской области, сказал он. 

"Херсонская – по понятным причинам, как мы знаем, там практически была уничтожена энергосеть и она сейчас по крупицам восстанавливается, и уровень заминирования – просто за пределами представления. Это, безусловно, вызов нового уровня. Тем же усложнены работы в Харьковской, Донецкой областях", – добавил Кудрицкий.

Дефицит мощности в энергосистеме Украины сохраняется круглосуточно, сказал он, следовательно, отключения происходят тоже круглосуточно. 

Глава "Укрэнерго" рассказал, что в Украине нет ни одной теплоэлектростанции, которая не пострадала бы от обстрелов, практически все ГЭС, по его словам, так или иначе повреждены, поэтому имеют ограниченную возможность генерировать электроэнергию. 

Атомные станции, по его словам, обеспечивают половину или немного больше половины потребностей в электричестве – "на одной только атомной генерации мы не можем выехать". 

"Подытоживая сказанное: мы постепенно в энергосистеме восстанавливаем генерирующие мощности, постепенно восстанавливают работу электростанций. И постепенно объем доступной нам генерации увеличивается, тем самым уменьшая дефицит. Я думаю, что через несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко всем придерживаться плановых графиков отключений по областям, которые вводят облэнерго", – добавил Кудрицкий. 

Контекст:

С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Херсонская область, Укрэнерго, электричество, Харьковская область, Одесская область, электроэнергия, ГЭС, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Владимир Кудрицкий
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