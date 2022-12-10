РФ атаковала дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области – ОК "Юг"

"Продолжая техногенный террор, враг попал по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электричества тысячи потребителей", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

В ОК "Юг" напомнили, что были сбиты 10 из 15 запущенных РФ дронов: по четыре – над Херсонской и Николаевской областями и еще два – над Одесской.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов. 7 декабря немецкие СМИ сообщили, что, по их данным, Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В США эти заявления опровергают. Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.

Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.

Украинские защитники за сутки сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 Shahed-136, сообщил в утренней сводке 7 декабря Генштаб ВСУ.