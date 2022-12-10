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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ночью сбили 10 из 15 иранских дронов-камикадзе – командование Воздушных сил

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ВСУ сбили большинство зарущенных беспилотников
ВСУ сбили большинство зарущенных беспилотников
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Украинские военные в ночь на 10 декабря сбили 10 из 15 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, запущенных Россией. Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

Дронами россияне атаковали юг Украины.

"Подразделениями воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ сбиты 10 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов7 декабря немецкие СМИ сообщили, что, по их данным, Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В США эти заявления опровергают. Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.

Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.

Украинские защитники за сутки сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 Shahed-136, сообщил в утренней сводке 7 декабря Генштаб ВСУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Иран, ПВО, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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