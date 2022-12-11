Оккупанты обстреляли Николаевскую область из РСЗО – Ким

"10 декабря в 22.20 враг наносил удары из РСЗО по открытой территории населенного пункта Куцурубской общины", – написал он.

Ким отметил, что пострадавших нет.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. В начале ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

9 декабря Ким сообщал, что на Кинбурнской косе не осталось гражданского населения.

2 декабря Ким отмечал, что после деоккупации Херсона российские оккупанты не обстреливают Николаев. До этого из 260 дней войны Николаев не обстреливали всего 30, сообщал глава ОВА.