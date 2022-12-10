На Кинбурнской косе остались только оккупанты, гражданских нет – Ким

По его информации, россияне принудительно вывезли оттуда все мирное население.

"Там осталось ноль гражданских лиц. Где-то чуть меньше недели назад россияне принудительно выселили их и вывезли в направлении Крыма. Дальше Крыма – я не знаю. Там всего 37 человек оставалось. Это маленькие деревни, они там за счет туристов, в принципе, жили, и зимой там 100−200 человек жили в мирное время. Поэтому сейчас там только вражеские солдаты", – сказал глава ОВА.

По мнению Кима, для Николаева большой угрозы от остающихся там российских военных нет.

"Они сейчас, в принципе, сосредоточены на удержании территорий, и мы не видим, что они готовятся оттуда к какому-то продвижению. То есть их задача – удержать наибольшее количество территорий", – объяснил глава ОВА.