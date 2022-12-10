На Кинбурнской косе остались только оккупанты, гражданских нет – Ким

По его информации, россияне принудительно вывезли оттуда все мирное население.
"Там осталось ноль гражданских лиц. Где-то чуть меньше недели назад россияне принудительно выселили их и вывезли в направлении Крыма. Дальше Крыма – я не знаю. Там всего 37 человек оставалось. Это маленькие деревни, они там за счет туристов, в принципе, жили, и зимой там 100−200 человек жили в мирное время. Поэтому сейчас там только вражеские солдаты", – сказал глава ОВА.
По мнению Кима, для Николаева большой угрозы от остающихся там российских военных нет.
"Они сейчас, в принципе, сосредоточены на удержании территорий, и мы не видим, что они готовятся оттуда к какому-то продвижению. То есть их задача – удержать наибольшее количество территорий", – объяснил глава ОВА.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. В начале ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключением осталась только Кинбурнская коса. 11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон.
После деоккупации Херсона ситуация в Николаевской области улучшилась, оккупанты перестали доставать до Николаева артиллерией, заявил Ким.
В то же время он подчеркивал, что освобождение Кинбурнской косы от оккупантов важно для безопасности жителей региона и контроля над портами. Контроль Украины над косой, по словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, позволит обезопасить "зерновой коридор" из порта Николаева.
По оценке американского Института исследования войны, россияне не намерены долго удерживать позиции на косе. Оккупанты ожидают, что украинцы освободят Кинбурнскую косу, и намерены защищаться от наступления ВСУ на территории, непосредственно окружающей соединение косы с материковой частью области, предположили в ISW.