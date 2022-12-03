ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким: Часть бизнесменов Николаевской области после полномасштабного вторжения России отдала ВСУ все, даже чужое

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты регулярно обстреливают Николаевскую область
Оккупанты регулярно обстреливают Николаевскую область
Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація / Facebook

После полномасштабного вторжения России в Украину бизнесмены Николаевской области вели себя по-разному. Об этом глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 2 декабря.

Журналист спросил, помогал ли местный бизнес в первые дни масштабного противостояния с Россией.

"Затрудняюсь ответить однозначно. Часть бизнеса схватила все и убежала. Часть бизнеса все, что было, отдала в ВСУ и осталась. Часть бизнеса отдала даже чужое. Было по-разному. Те, кто точно помогал, – производители железобетона и металлических конструкций, которые были привлечены к обустройству блокпостов и сварке ежей", – ответил Ким.

По его словам, "некоторые автосалоны" тоже "остались и работали".

Главе обладминистрации также задали вопрос, является ли смерть владельца компании "Нибулон" Алексея Вадатурского "прицельной атакой" на тех, кто помогал Украине противостоять оккупантам, в частности "Нибулон" блокировала баржами Днепр.

"Нет. Россияне в принципе атаковали весь бизнес. Они уничтожили – не работают – 12 крупнейших предприятий области в аграрном секторе. Это первое. Второе – Вадатурский не изначально, а чуть позже блокировал баржами вход и шел навстречу", – объяснил Ким.

Он также привел пример с судостроительным заводом "Океан".

"Руководитель завода "Океан" – областной депутат от [запрещенной в Украине партии] ОПЗЖ. И он с первого дня помогает. Ходит и говорит: "Ну, я понимаю, что у меня такая партия, но я не виноват". У него есть проблемы, но он молча продолжает работать в защиту области", – подчеркнул Ким.

По его данным, в Николаевской области в результате российской агрессии повреждены или уничтожены более 13,5 тыс. объектов.

"В некоторые прилетало по несколько раз. Пока не можем подсчитать их ущерб. У нас есть статистика в целом, там уголовные производства регистрируются", – сказал глава ОВА.

Ким отметил, что за время полномасштабной войны налоговые поступления и поступления от бизнеса в Николаевской области "значительно уменьшились".

"Что касается производства – в пять раз в Николаеве. Об этом можно судить по потреблению электроэнергии юридическими лицами", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 31 июля заявил, что смерть Вадатурского была умышленным убийством. Генпрокурор Украины Андрей Костин 1 августа сообщил, что целенаправленное убийство рассматривается как одна из версий гибели Вадатурского.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. 

11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. После этого постоянные обстрелы Николаева прекратились, подчеркнул Ким.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Николаев, война, бизнес, депутаты, вторжение, война России против Украины, Нибулон, ОПЗЖ, Виталий Ким, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
  "Песня, которая принесет силы ВСУ". Kalush Orchestra и казак Сиромаха презентовали совместный клип. Видео
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Обеспеченные люди без мозгов". Вандалы на глазах у прохожих срезали со стены дома в Гостомеле рисунок Бэнкси. Фото
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
"Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой этой войны". Стинг объявил сбор средств для закупки еды и спальников для украинцев
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
Маск удалил аккаунт Уэста в Twitter после того, как тот заявил о своей симпатии к Гитлеру и Путину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье (316366)
2
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (51478)
3
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе (50716)
4
"К нам присоединится мой бывший". Дорофеева сделала заявление в сети (47537)
5
"Будет выживать без света на Борщаговке". В сети отреагировали мемами на приезд автора передачи о выживании в дикой природе Гриллса (38512)
6
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (37733)
7
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки (36986)
8
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш (32807)
 
 
 
 