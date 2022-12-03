Ким: Часть бизнесменов Николаевской области после полномасштабного вторжения России отдала ВСУ все, даже чужое

Журналист спросил, помогал ли местный бизнес в первые дни масштабного противостояния с Россией.

"Затрудняюсь ответить однозначно. Часть бизнеса схватила все и убежала. Часть бизнеса все, что было, отдала в ВСУ и осталась. Часть бизнеса отдала даже чужое. Было по-разному. Те, кто точно помогал, – производители железобетона и металлических конструкций, которые были привлечены к обустройству блокпостов и сварке ежей", – ответил Ким.

По его словам, "некоторые автосалоны" тоже "остались и работали".

Главе обладминистрации также задали вопрос, является ли смерть владельца компании "Нибулон" Алексея Вадатурского "прицельной атакой" на тех, кто помогал Украине противостоять оккупантам, в частности "Нибулон" блокировала баржами Днепр.

"Нет. Россияне в принципе атаковали весь бизнес. Они уничтожили – не работают – 12 крупнейших предприятий области в аграрном секторе. Это первое. Второе – Вадатурский не изначально, а чуть позже блокировал баржами вход и шел навстречу", – объяснил Ким.

Он также привел пример с судостроительным заводом "Океан".

"Руководитель завода "Океан" – областной депутат от [запрещенной в Украине партии] ОПЗЖ. И он с первого дня помогает. Ходит и говорит: "Ну, я понимаю, что у меня такая партия, но я не виноват". У него есть проблемы, но он молча продолжает работать в защиту области", – подчеркнул Ким.

По его данным, в Николаевской области в результате российской агрессии повреждены или уничтожены более 13,5 тыс. объектов.

"В некоторые прилетало по несколько раз. Пока не можем подсчитать их ущерб. У нас есть статистика в целом, там уголовные производства регистрируются", – сказал глава ОВА.

Ким отметил, что за время полномасштабной войны налоговые поступления и поступления от бизнеса в Николаевской области "значительно уменьшились".

"Что касается производства – в пять раз в Николаеве. Об этом можно судить по потреблению электроэнергии юридическими лицами", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вадатурский и его жена погибли при ракетном обстреле Николаева ночью 31 июля в собственном доме. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 31 июля заявил, что смерть Вадатурского была умышленным убийством. Генпрокурор Украины Андрей Костин 1 августа сообщил, что целенаправленное убийство рассматривается как одна из версий гибели Вадатурского.