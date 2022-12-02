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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким: ФСБ пыталась шантажировать Украину водой для переговоров

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Россия шантажировала украинские власти водой, чтобы добиться переговоров, сказал Ким
Россия шантажировала украинские власти водой, чтобы добиться переговоров, сказал Ким
Фото: pixabay.com

Россия намеренно взорвала трубопровод в Николаевской области, когда не удалось шантажировать Украину. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью LIGA.net, опубликованном 2 декабря.

"Россияне не хотят, чтобы у нас была вода. Они намеренно взорвали трубопровод. Там была привлечена даже Федеральная служба безопасности РФ, которая говорила: это будет переговорной позицией. Никто с ними переговоры не вел, и они взорвали", – сказал он.

Ким отметил, что россияне хотели шантажировать город водой или иметь козырь для переговоров.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля.

Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в мае подачу воды возобновили, но пить ее нельзя.

Оккупанты в ходе обстрелов перебили водопровод в Николаев, рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. "Мы закачиваем воду худшего качества – и у нас инфраструктура вся ложится со временем из-за того, что соленая очень вода… То есть портится все", – подчеркнул он.

25 ноября мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве начали восстанавливать водоснабжение, которое было приостановлено после российской ракетной атаки 23 ноября.

Российские оккупанты повредили насосную станцию коммунального предприятия "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области, поэтому наладить снабжение города питьевой водой не получилось, рассказал Сенкевич 28 ноября.

Теги: ФСБ, водоснабжение, шантаж, питьевая вода, война России против Украины, Виталий Ким
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