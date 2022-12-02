Ким: ФСБ пыталась шантажировать Украину водой для переговоров

"Россияне не хотят, чтобы у нас была вода. Они намеренно взорвали трубопровод. Там была привлечена даже Федеральная служба безопасности РФ, которая говорила: это будет переговорной позицией. Никто с ними переговоры не вел, и они взорвали", – сказал он.

Ким отметил, что россияне хотели шантажировать город водой или иметь козырь для переговоров.