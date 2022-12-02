"Мне нравится быть полезным". Ким рассказал о своих политических амбициях

"Я уверен, нужно делать только то, что тебе нравится. А мне нравится быть полезным и изменять систему. Там, где я живу. В этом плане, если у меня будет больше полномочий и больше ответственного участка работы, – конечно, это я считаю хорошим", – сказал он.

Ким уточнил, что имеет в виду не только Николаевскую область.

"Я тоже со временем расту, больше умею, больше знаю, больше понимаю. Цели могут изменяться в зависимости от того, где ты сейчас находишься. До конца войны таких планов нет точно. А дальше – будем смотреть", – сказал он.