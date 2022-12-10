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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты обстреливали Николаевскую область – Ким

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Ночью россияне атаковали дронами-камикадзе юг Украины
Ночью россияне атаковали дронами-камикадзе юг Украины
Фото: EPA

В ночь на 10 декабря Воздушные силы ВСУ сбили четыре вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над Николаевской областью. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

Всего по всей Украине ВСУ сбили ночью 10 из 15 иранских дронов-камикадзе. Россияне атаковали юг Украины. 

Кроме того, по информации Кима, оккупанты обстреливали акваторию Очаковской общины Николаевской области из РСЗО.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавил Ким.

2 декабря Ким отмечал, что после деоккупации Херсона российские оккупанты не обстреливают Николаев. До этого из 260 дней войны Николаев не обстреливали всего 30, сообщал глава ОВА.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. В начале ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. 

9 декабря Ким сообщал, что на Кинбурнской косе не осталось гражданского населения

Теги: Украина, Николаев, Николаевская область, РСЗО, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким
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