Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне – глава ОВА

"Россияне попали в здание больницы в Херсоне – снаряды повредили детское отделение и морг. К счастью, никто не пострадал", – написал глава ОВА.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что за сутки враг 68 раз обстрелял область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.
Захватчики попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания. Восемь мирных жителей получили ранения, добавил он.
В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.