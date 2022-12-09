Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне – глава ОВА

"Россияне попали в здание больницы в Херсоне – снаряды повредили детское отделение и морг. К счастью, никто не пострадал", – написал глава ОВА.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что за сутки враг 68 раз обстрелял область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.

Захватчики попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания. Восемь мирных жителей получили ранения, добавил он.