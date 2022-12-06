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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия обстреляла Херсон: один человек погиб, горит здание водоканала

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На месте работают спасатели
На месте работают спасатели
Скриншот: Pravda Gerashchenko / Telegram

6 декабря российская армия снова атаковала с воздуха Херсон. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, снаряды оккупантов попали в инфраструктурный объект, есть жертвы, ведутся спасательные работы.

"Пока известно об одном погибшем. На месте работают ГСЧС", – написал Тимошенко.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Telegram видео с места "прилета". На нем видно горящее здание водоканала. По его данным, пострадали и жилые дома. 

Ссылаясь на информацию от Херсонской областной военной администрации, Геращенко сообщил, что погибший – 43-летний житель города. 

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Теги: Херсон, Антон Геращенко, обстрелы, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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