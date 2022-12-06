Россия обстреляла Херсон: один человек погиб, горит здание водоканала

По его словам, снаряды оккупантов попали в инфраструктурный объект, есть жертвы, ведутся спасательные работы.
"Пока известно об одном погибшем. На месте работают ГСЧС", – написал Тимошенко.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Telegram видео с места "прилета". На нем видно горящее здание водоканала. По его данным, пострадали и жилые дома.
Ссылаясь на информацию от Херсонской областной военной администрации, Геращенко сообщил, что погибший – 43-летний житель города.
В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.