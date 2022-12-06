Россия обстреляла Херсон: один человек погиб, горит здание водоканала

По его словам, снаряды оккупантов попали в инфраструктурный объект, есть жертвы, ведутся спасательные работы.

"Пока известно об одном погибшем. На месте работают ГСЧС", – написал Тимошенко.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Telegram видео с места "прилета". На нем видно горящее здание водоканала. По его данным, пострадали и жилые дома.

Ссылаясь на информацию от Херсонской областной военной администрации, Геращенко сообщил, что погибший – 43-летний житель города.