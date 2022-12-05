Россияне обстреляли СИЗО в Херсоне, среди персонала есть раненые – Минюст

"Часть помещений повреждена, среди персонала есть раненые. Осужденные и заключенные заранее были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов", – говорится в сообщении.

Судя по опубликованным фотографиям, в здании пробита крыша, разрушен забор, частично разрушена стена здания, был пожар. Изрешечена служебная машина.

"Вызваны соответствующие службы, ведутся работы по надлежащему процессуальному оформлению данного события", – отметили в департаменте.

Пресс-служба еще раз подчеркнула, что всех заключенных, находившихся в СИЗО после деоккупации территории области, эвакуировали. Персонал департамента, бывший в здании, охранял учреждение.

В середине ноября СМИ сообщали, что "администрация" СИЗО, назначенная оккупантами, убегая из города перед его освобождением, выпустила на свободу находившихся в пенитенциарном учреждении людей. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. По его данным на 15 ноября, около трети сбежавших заключенных правоохранители уже задержали, их отправили в изоляторы в Николаевской и Одесской областях.