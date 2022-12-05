Россияне обстреляли СИЗО в Херсоне, среди персонала есть раненые – Минюст

"Часть помещений повреждена, среди персонала есть раненые. Осужденные и заключенные заранее были перемещены в следственные изоляторы других, более безопасных регионов", – говорится в сообщении.
Судя по опубликованным фотографиям, в здании пробита крыша, разрушен забор, частично разрушена стена здания, был пожар. Изрешечена служебная машина.
"Вызваны соответствующие службы, ведутся работы по надлежащему процессуальному оформлению данного события", – отметили в департаменте.
Пресс-служба еще раз подчеркнула, что всех заключенных, находившихся в СИЗО после деоккупации территории области, эвакуировали. Персонал департамента, бывший в здании, охранял учреждение.
В середине ноября СМИ сообщали, что "администрация" СИЗО, назначенная оккупантами, убегая из города перед его освобождением, выпустила на свободу находившихся в пенитенциарном учреждении людей. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. По его данным на 15 ноября, около трети сбежавших заключенных правоохранители уже задержали, их отправили в изоляторы в Николаевской и Одесской областях.
В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.