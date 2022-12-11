Российские войска обстреляли автомобиль спасателей, развозивших гуманитарную помощь в Бахмуте

Атака произошла в то время, когда спасатели доставляли гуманитарную помощь людям, остающимся в разрушенном боями городе.

"Никто не пострадал, однако в результате артиллерийского обстрела получил повреждение оперативный автомобиль 47-й государственной пожарно-спасательной части: трещины лобового стекла, выбитое заднее окно, иссеченный задний бампер и задняя часть автомобиля", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что жители многоэтажки, которым привезли "гуманитарку", помогали спасателям тушить пожар.

Контекст:

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Согласно последним данным Генштаба, бахмутское направление – одно из двух на линии фронта, где РФ еще продолжает наступление. 29 ноября Череватый говорил, что ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию. По его мнению, РФ не откажется от идеи захватить Бахмут, хотя и несет там значительные потери.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

В Офисе президента заявляли, что контроль над Бахмутом не имеет никакого стратегического смысла для хода войны.