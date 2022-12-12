Россияне обстреляли из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии две общины Днепропетровской области – ОВА

"Всю ночь напряженно было на Никопольщине. Россияне терроризировали "Градами", "Ураганами" и тяжелой артиллерией две общины – Никопольскую и Марганецкую. Направили туда не менее 30 снарядов", – говорится в сообщении.

По словам Резниченко, в этот раз обошлось без погибших и раненых.

Представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории – выясняют детали обстрелов. "В других районах ночью сирена предупреждала об опасности, но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", – добавил глава ОВА.