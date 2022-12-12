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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии две общины Днепропетровской области – ОВА

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Никопольскую общину оккупанты обстреливают практически каждую ночь
Никопольскую общину оккупанты обстреливают практически каждую ночь
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 12 декабря оккупанты обстреляли Никопольскую и Марганецкую общины Днепропетровской области, сообщил в Telegram глава ОВА Валентин Резниченко.

"Всю ночь напряженно было на Никопольщине. Россияне терроризировали "Градами", "Ураганами" и тяжелой артиллерией две общины – Никопольскую и Марганецкую. Направили туда не менее 30 снарядов", – говорится в сообщении.

По словам Резниченко, в этот раз обошлось без погибших и раненых.

Представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории – выясняют детали обстрелов.

"В других районах ночью сирена предупреждала об опасности, но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Днепропетровская область, артиллерия, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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