Россияне обстреляли из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии две общины Днепропетровской области – ОВА

Представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории – выясняют детали обстрелов.
"В других районах ночью сирена предупреждала об опасности, но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", – добавил глава ОВА.
"Всю ночь напряженно было на Никопольщине. Россияне терроризировали "Градами", "Ураганами" и тяжелой артиллерией две общины – Никопольскую и Марганецкую. Направили туда не менее 30 снарядов", – говорится в сообщении.
По словам Резниченко, в этот раз обошлось без погибших и раненых.
Представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории – выясняют детали обстрелов.
"В других районах ночью сирена предупреждала об опасности, но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", – добавил глава ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.