"Более 50 снарядов". Оккупанты вновь обстреляли Днепропетровскую область

Он написал, что войска РФ шесть раз за ночь обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.
"Попали по трем общинам – Никопольской, Червоногригоревской и Марганецкой. Выпустили более 50 снарядов", – отметил Резниченко.
По его словам, пострадавших нет.
"В Червоногригорьевской общине повреждены 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач. Без света и воды осталось три села. Аварийные бригады уже приступили к работе. В Никополе повреждены с десяток частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.