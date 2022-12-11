"Более 50 снарядов". Оккупанты вновь обстреляли Днепропетровскую область

Он написал, что войска РФ шесть раз за ночь обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

"Попали по трем общинам – Никопольской, Червоногригоревской и Марганецкой. Выпустили более 50 снарядов", – отметил Резниченко.

По его словам, пострадавших нет.

"В Червоногригорьевской общине повреждены 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач. Без света и воды осталось три села. Аварийные бригады уже приступили к работе. В Никополе повреждены с десяток частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания", – говорится в сообщении.

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