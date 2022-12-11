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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Более 50 снарядов". Оккупанты вновь обстреляли Днепропетровскую область

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Войска РФ обстреляли три общины Днепропетровской области
Войска РФ обстреляли три общины Днепропетровской области
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 10 декабря обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram 11 декабря.

Он написал, что войска РФ шесть раз за ночь обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

"Попали по трем общинам – Никопольской, Червоногригоревской и Марганецкой. Выпустили более 50 снарядов", – отметил Резниченко.

По его словам, пострадавших нет.

"В Червоногригорьевской общине повреждены 15 частных домов, 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных построек и автомобилей, газопроводы и линии электропередач. Без света и воды осталось три села. Аварийные бригады уже приступили к работе. В Никополе повреждены с десяток частных домов и хозяйственных построек, административные и офисные здания", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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