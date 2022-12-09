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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Банк РФ заявил об открытии отделений на оккупированных территориях Украины

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Банк РФ заявил о четырех новых отделениях на оккупированных территориях Украины
Банк РФ заявил о четырех новых отделениях на оккупированных территориях Украины
Фото: depositphotos.com

Банк России заявил, что открыл свои территориальные учреждения в оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора в разделе "Территориальные учреждения".

На сайте говорится, что к Южному главному управлению Центробанка РФ (Краснодар) отнесли отделения Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон.

Скриншот: cbr.ru
Скриншот: cbr.ru

Контекст:

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, война, Банк России, война России против Украины
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