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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Племянник Кадырова стал "смотрящим" на оккупированной части Запорожской области – мэр Мелитополя

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Задание "смотрящего" от Кадырова ограбление оккупированной территории, заявил Федоров
Задание "смотрящего" от Кадырова – ограбление оккупированной территории, заявил Федоров
Скриншот: Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил на оккупированную часть юга Запорожской области Украины своего племянника. Об этом 9 декабря сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Видео интервью он опубликовал у себя в Telegram.

"Рашисты увеличивают свои группировки на южной территории оккупированной Запорожской области. Они заселяют как дома, так и частные квартиры. Также приезжают новые гауляйтеры. На этой неделе приехал новый гастролер, который является племянником Кадырова [Хасан Ибрагимов]. В городе обсуждают, что приехал очередной смотрящий от Кадырова. Ранее им был какой-то Мурат Саидов, который контролировал финансовые потоки, мародерство и похищение людей. Сегодня это племянник Кадырова", – заявил Федоров.

Глава Чечни Кадыров также сообщал в Telegram, что у него появился "представитель" в Запорожской, а также Херсонской областях.

По мнению мэра Мелитополя, Ибрагимов будет следить, чтобы "деньги шли исключительно в правильный карман", "кошмарить" гражданское население, а главное – контролировать местных гауляйтеров. Кроме того, целью его прибытия является ограбление оккупированной части области, в частности вывоз зерна, добавил Федоров.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Украина, Запорожье, Рамзан Кадыров, оккупация, Мелитополь, аннексия, Запорожская область, ограбление, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, население, Иван Федоров
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