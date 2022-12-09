Племянник Кадырова стал "смотрящим" на оккупированной части Запорожской области – мэр Мелитополя

Видео интервью он опубликовал у себя в Telegram.

"Рашисты увеличивают свои группировки на южной территории оккупированной Запорожской области. Они заселяют как дома, так и частные квартиры. Также приезжают новые гауляйтеры. На этой неделе приехал новый гастролер, который является племянником Кадырова [Хасан Ибрагимов]. В городе обсуждают, что приехал очередной смотрящий от Кадырова. Ранее им был какой-то Мурат Саидов, который контролировал финансовые потоки, мародерство и похищение людей. Сегодня это племянник Кадырова", – заявил Федоров.

Глава Чечни Кадыров также сообщал в Telegram, что у него появился "представитель" в Запорожской, а также Херсонской областях.

По мнению мэра Мелитополя, Ибрагимов будет следить, чтобы "деньги шли исключительно в правильный карман", "кошмарить" гражданское население, а главное – контролировать местных гауляйтеров. Кроме того, целью его прибытия является ограбление оккупированной части области, в частности вывоз зерна, добавил Федоров.