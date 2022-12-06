Мэр Мелитополя сообщил о взрыве, который "слышало полгорода"

"Утреннее бавовнятко для оккупантов в Мелитополе. Сообщают о взрыве в микрорайоне, который слышало полгорода", – написал городской голова.

По его словам, сейчас ожидаются подробности произошедшего.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.