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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя сообщил о взрыве, который "слышало полгорода"

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Оккупанты захватили Мелитополь 26 февраля
Оккупанты захватили Мелитополь 26 февраля
Фото: ЕРА

В оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 6 декабря прогремел мощный взрыв. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Утреннее бавовнятко для оккупантов в Мелитополе. Сообщают о взрыве в микрорайоне, который слышало полгорода", – написал городской голова.

По его словам, сейчас ожидаются подробности произошедшего.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров
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