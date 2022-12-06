Мэр Мелитополя сообщил о взрыве, который "слышало полгорода"

"Утреннее бавовнятко для оккупантов в Мелитополе. Сообщают о взрыве в микрорайоне, который слышало полгорода", – написал городской голова.
По его словам, сейчас ожидаются подробности произошедшего.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.
22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.