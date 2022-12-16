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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьков, Полтава и Кременчуг обесточены

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Без электроснабжения остались два областных центра Украины
Без электроснабжения остались два областных центра Украины
Фото: depositphotos.com

Утром 16 декабря в ходе массированной атаки РФ без электроснабжения остались два украинских областных центра – Харьков и Полтава. Об этом сообщили мэры городов.

"Харьков обесточен, но работают все "пункты несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", – написал городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram. 

Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что город пока остается без электричества, и призвал горожан выключить электроприборы. 

Также без электроснабжения Кременчуг Полтавской области. В городе из-за отсутствия электричества отключили еще и отопление. Об этом проинформировал городской голова Виталий Малецкий. 


Контекст:

Сегодня утром во время массированной атаки РФ взрывы слышали в Харькове, Терехов информировал, что под ракетным ударом находится инфраструктурный объект. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о трех ударах по объектам критической инфраструктуры области. Позже он проинформировал, что есть прилет по такому объекту в Чугуевском районе области и возможны перебои со светом. Пострадавших, по его данным, нет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, Полтава, Кременчуг, Александр Мамай, отопление, электричество, электроснабжение, Игорь Терехов, война России против Украины, Виталий Малецкий, инфраструктура, Олег Синегубов
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