Харьков, Полтава и Кременчуг обесточены

"Харьков обесточен, но работают все "пункты несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", – написал городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что город пока остается без электричества, и призвал горожан выключить электроприборы.
Также без электроснабжения Кременчуг Полтавской области. В городе из-за отсутствия электричества отключили еще и отопление. Об этом проинформировал городской голова Виталий Малецкий.
Сегодня утром во время массированной атаки РФ взрывы слышали в Харькове, Терехов информировал, что под ракетным ударом находится инфраструктурный объект. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о трех ударах по объектам критической инфраструктуры области. Позже он проинформировал, что есть прилет по такому объекту в Чугуевском районе области и возможны перебои со светом. Пострадавших, по его данным, нет.