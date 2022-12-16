Харьков, Полтава и Кременчуг обесточены

"Харьков обесточен, но работают все "пункты несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", – написал городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что город пока остается без электричества, и призвал горожан выключить электроприборы.

Также без электроснабжения Кременчуг Полтавской области. В городе из-за отсутствия электричества отключили еще и отопление. Об этом проинформировал городской голова Виталий Малецкий.



