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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 2 тыс. семей Донбасса

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С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине
Фото: dtek-dem.com.ua

За 13-е и 14 декабря энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение для 2 тыс. семей в пяти населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов российскими оккупантами. Об этом говорится в сообщении компании.

"В настоящее время без света остаются 93 населенных пункта, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – сообщили в компании.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го и 10 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, ТЭС, электроснабжение, обстрелы, ракеты, электростанция, энергосистема, российские оккупанты
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