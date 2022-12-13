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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские ракеты поразили все ТЭС, обесточены 44 высоковольтные ЛЭП – Минэнерго Украины

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Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, отметил Галущенко
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, отметил Галущенко
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 декабря принял участие в заседании координационной группы по энергетике G7+.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Минэнерго.

Отмечается, что заседание прошло под председательством замгоссекретаря США и координатора усилий стран G7 по оказанию помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками, Джеффри Пайетта.

"Ситуация в энергосистеме [Украины] остается сложной. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС), обесточены 44 высоковольтные воздушные линии [ЛЭП]. Проводятся восстановительные работы, чтобы стабилизировать электроснабжение. Работаем для повышения мощности атомной генерации, чтобы сократить дефицит в энергосистеме", – рассказал Галущенко.

По его словам, последние атаки оккупантов, в частности, обстрелы дронами объектов энергоинфраструктуры в Одесской области, а также артобстрелы энергетического предприятия в Херсонской области, привели к "разрушениям важного энергетического оборудования".

В группу по энергетике G7+ входят представители стран "Большой семерки", ЕС, Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, а также ЕБРР, Мирового банка и секретариата Энергетического сообщества Energy Community, указали в Минэнерго.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid0JuyrsgPyN6nxT89N8Rm3wRwde4FgVtGxJFYrHGNyEsd6y12gsW4QEwc9HGKnAYjol

Контекст:

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

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