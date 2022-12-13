Российские ракеты поразили все ТЭС, обесточены 44 высоковольтные ЛЭП – Минэнерго Украины

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Минэнерго.

Отмечается, что заседание прошло под председательством замгоссекретаря США и координатора усилий стран G7 по оказанию помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками, Джеффри Пайетта.

"Ситуация в энергосистеме [Украины] остается сложной. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС), обесточены 44 высоковольтные воздушные линии [ЛЭП]. Проводятся восстановительные работы, чтобы стабилизировать электроснабжение. Работаем для повышения мощности атомной генерации, чтобы сократить дефицит в энергосистеме", – рассказал Галущенко.

По его словам, последние атаки оккупантов, в частности, обстрелы дронами объектов энергоинфраструктуры в Одесской области, а также артобстрелы энергетического предприятия в Херсонской области, привели к "разрушениям важного энергетического оборудования".

В группу по энергетике G7+ входят представители стран "Большой семерки", ЕС, Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, а также ЕБРР, Мирового банка и секретариата Энергетического сообщества Energy Community, указали в Минэнерго.