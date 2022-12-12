В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Ремонт осложняет плохая погода – "Укрэнерго"

Как отмечает компания, за минувшую неделю энергосистема трижды подверглась атакам со стороны России: это уже восьмая по счету массированная ракетная атака, состоявшаяся в понедельник 5 декабря, и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке страны в выходные.

"Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы", – сказано в сообщении.

Ситуация в Одесской области остается сложной, отмечает "Укрэнерго", возобновление электроснабжения потребителей продолжается.

"Из-за сложности повреждений работы длятся дольше и осложняются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом). Но мы прилагаем максимум усилий по улучшению ситуации с энергоснабжением", – заверили в компании.