В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Ремонт осложняет плохая погода – "Укрэнерго"

Как отмечает компания, за минувшую неделю энергосистема трижды подверглась атакам со стороны России: это уже восьмая по счету массированная ракетная атака, состоявшаяся в понедельник 5 декабря, и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке страны в выходные.
"Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы", – сказано в сообщении.
Ситуация в Одесской области остается сложной, отмечает "Укрэнерго", возобновление электроснабжения потребителей продолжается.
"Из-за сложности повреждений работы длятся дольше и осложняются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом). Но мы прилагаем максимум усилий по улучшению ситуации с энергоснабжением", – заверили в компании.
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго".
По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. 9 декабря глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что к плановым отключениям Украина может вернуться в течение нескольких дней. В то же время, по его мнению, дефицит в энергосистеме Украины будет сохраняться по крайней мере до конца зимы.
Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. ВСУ сбили 10 из 15 запущенных РФ дронов. В обладминистрации сообщили, что на полное восстановление объектов энергетической инфраструктуры региона могут потребоваться недели, а возможно, месяцы.
К 11 декабря в Одесской области удалось улучшить ситуацию с электричеством: без света оставались 300 тыс. человек, а не 1,5 млн, как накануне. В то же время в Одессе отмечались перебои с водой.