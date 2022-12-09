Дефицит в энергосистеме Украины будет по крайней мере до конца зимы – "Укрэнерго"

Кудрицкий: Дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Его можно скомпенсировать, но не полностью Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Об этом 9 декабря на брифинге, транслировавшемся медиацентром "Украина – Укринформ", рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Его можно скомпенсировать частично какими-то мерами типа импорта, но не полностью. Поэтому нам – всему сектору – нужно будет работать над восстановлением генерации, чтобы этот дефицит довести до нуля и создать какой-то излишек, который снова можно будет куда-то экспортировать. Но сейчас об этом речь не идет", – сказал он.

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