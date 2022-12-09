Дефицит в энергосистеме Украины будет по крайней мере до конца зимы – "Укрэнерго"

Об этом 9 декабря на брифинге, транслировавшемся медиацентром "Украина – Укринформ", рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Его можно скомпенсировать частично какими-то мерами типа импорта, но не полностью. Поэтому нам – всему сектору – нужно будет работать над восстановлением генерации, чтобы этот дефицит довести до нуля и создать какой-то излишек, который снова можно будет куда-то экспортировать. Но сейчас об этом речь не идет", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго".
По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. 9 декабря Кудрицкий сказал, что к плановым отключениям Украина может вернуться в течение нескольких дней.