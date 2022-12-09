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Дефицит в энергосистеме Украины будет по крайней мере до конца зимы – "Укрэнерго"

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Кудрицкий: Дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Его можно скомпенсировать, но не полностью
Кудрицкий: Дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Его можно скомпенсировать, но не полностью
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Дефицит в энергосистеме Украины будет сохраняться по крайней мере до конца зимы, хотя и может быть частично компенсирован благодаря импорту электроэнергии.

Об этом 9 декабря на брифинге, транслировавшемся медиацентром "Украина – Укринформ", рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. 

"Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Его можно скомпенсировать частично какими-то мерами типа импорта, но не полностью. Поэтому нам – всему сектору – нужно будет работать над восстановлением генерации, чтобы этот дефицит довести до нуля и создать какой-то излишек, который снова можно будет куда-то экспортировать. Но сейчас об этом речь не идет", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго".

По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. 9 декабря Кудрицкий сказал, что к плановым отключениям Украина может вернуться в течение нескольких дней

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, импорт, Укрэнерго, дефицит, экспорт, электроэнергия, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, Владимир Кудрицкий, восстановление
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