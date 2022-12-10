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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На восстановление энергетической инфраструктуры Одессы и области могут потребоваться недели, а возможно, месяцы – ОВА

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Одесса и почти вся Одесская область остались без электроснабжения в результате российских атак
Одесса и почти вся Одесская область остались без электроснабжения в результате российских атак
Фото: dumskaya.net

На восстановление поврежденных российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры потребуется значительно больше времени, чем на устранение предыдущих обстрелов, речь о неделях, а возможно, и месяцах. Об этом говорится в сообщении департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной государственной военной администрации, опубликованном в Facebook 10 декабря.

"Сегодня утром враг нанес коварный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области. Ситуация очень сложная. Без света остались Одесса и почти весь Одесский район. Энергетики сделали все возможное и невозможное, чтобы подать напряжение на объекты критической инфраструктуры. Чтобы у вас дома были вода и тепло. По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Речь идет не о днях, а даже неделях, и не исключено, что двух-трех месяцах", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/oblgkhod/posts/pfbid02cNnyEHzQ7TEj1feR232VDb8f1AebMMENqHUueAmgVHqkWpJWmyCLtyjZGUJezuKLl

Пресс-служба "ДТЭК Одесские электросети" добавила, что сейчас над устранением последствий ударов в регионе работает 206 бригад электриков. Там уточнили, что без электричества остается Одесса и практически вся область.

"Системный оператор "Укрэнерго", операторы распределительных сетей и поставщики всей страны вместе работают над общей задачей – стабилизировать энергосистему. Первоочередная задача энергетиков страны – обеспечить критическую инфраструктуру электричеством, и она выполняется", – говорится в релизе.

В ДТЭК призвали жителей области при появлении электричества не включать одновременно приборы, которые потребляют большое количество энергии – бойлеры, чайники, утюги, электроплиты. Это спровоцирует рост напряжения и новые аварии, пояснили в компании.

"Сразу после атак на объекты энергоинфраструктуры, энергетики ДТЭК и НЭК "Укрэнерго" сделали все возможное, чтобы оперативно подать напряжение на объекты критической инфраструктуры – котельные, водоканал, больницы. Чтобы, несмотря на отсутствие света, у жителей Одессы были тепло и вода. Нам сейчас нужно помнить, что мы – украинцы. Мы несокрушимы и непобедимы. Сейчас в сетях не ток, а ярость и кровь наших энергетиков", – добавил гендиректор "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев.

https://www.facebook.com/dtekoem/posts/pfbid0Zm6pYmvWCTC6wM25QT5gwB9iHoTcoi9Egs31K84oo4u1ZJAH4r8xbXjRnyhXED8sl

Контекст:

Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. ВСУ сбили 10 из 15 запущенных РФ дронов: по четыре – над Херсонской и Николаевской областями и еще два – над Одесской.

Как отметили в ОП утром 10 декабря, в Одессе только на днях удалось восстановить практически все энергоснабжение после предыдущих ударов. После новой атаки на восстановительные работы потребуется больше времени, чем обычно, подчеркнул замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, энергетика, Укрэнерго, электричество, ДТЭК, Одесская область, электроснабжение, обстрелы, инфраструктура, энергосистема, восстановление
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