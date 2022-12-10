На восстановление энергетической инфраструктуры Одессы и области могут потребоваться недели, а возможно, месяцы – ОВА

Одесса и почти вся Одесская область остались без электроснабжения в результате российских атак Фото: dumskaya.net

"Сегодня утром враг нанес коварный удар по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области. Ситуация очень сложная. Без света остались Одесса и почти весь Одесский район. Энергетики сделали все возможное и невозможное, чтобы подать напряжение на объекты критической инфраструктуры. Чтобы у вас дома были вода и тепло. По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Речь идет не о днях, а даже неделях, и не исключено, что двух-трех месяцах", – говорится в сообщении.

Пресс-служба "ДТЭК Одесские электросети" добавила, что сейчас над устранением последствий ударов в регионе работает 206 бригад электриков. Там уточнили, что без электричества остается Одесса и практически вся область.

"Системный оператор "Укрэнерго", операторы распределительных сетей и поставщики всей страны вместе работают над общей задачей – стабилизировать энергосистему. Первоочередная задача энергетиков страны – обеспечить критическую инфраструктуру электричеством, и она выполняется", – говорится в релизе.

В ДТЭК призвали жителей области при появлении электричества не включать одновременно приборы, которые потребляют большое количество энергии – бойлеры, чайники, утюги, электроплиты. Это спровоцирует рост напряжения и новые аварии, пояснили в компании.

"Сразу после атак на объекты энергоинфраструктуры, энергетики ДТЭК и НЭК "Укрэнерго" сделали все возможное, чтобы оперативно подать напряжение на объекты критической инфраструктуры – котельные, водоканал, больницы. Чтобы, несмотря на отсутствие света, у жителей Одессы были тепло и вода. Нам сейчас нужно помнить, что мы – украинцы. Мы несокрушимы и непобедимы. Сейчас в сетях не ток, а ярость и кровь наших энергетиков", – добавил гендиректор "ДТЭК Одесские электросети" Дмитрий Григорьев.