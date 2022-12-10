На восстановление электричества в Одессе потребуется больше времени, чем обычно – Офис президента

Тимошенко напомнил, что в Одессе только на днях удалось восстановить практически все энергоснабжение после предыдущих ударов. Этой ночью враг снова атаковал дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области.

"На восстановительные работы потребуется больше времени, чем обычно. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Власть и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное", – написал Тимошенко.

Сейчас город обесточен, заживлены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддома, котельные и насосные станции, отметил он.

По словам Тимошенко, в Одессе и других населенных пунктах региона работают все "пункты несокрушимости".

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что из-за масштаба разрушений в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры, но водоснабжение и водоотвод действуют.

Позднее в "Укрэнерго" уточнили, что в результате российской атаки повреждена часть магистральных высоковольтных сетей.

"Пока ситуация в регионе очень сложная. Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" работают над подачей электропитания на объекты критической инфраструктуры. Восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за объема повреждений", – подтвердили в компании.

По информации Тимошенко, после обстрелов 5 декабря энергетическая система Одессы и населенных пунктов вокруг нее пострадала больше всего. 8 декабря он сообщал, что ситуацию с электроснабжением Одесской области удалось стабилизировать, вскоре ожидалось возвращение к плановым графикам подачи электроэнергии.