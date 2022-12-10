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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На восстановление электричества в Одессе потребуется больше времени, чем обычно – Офис президента

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Одесса снова осталась без света
Одесса снова осталась без света
Фото: depositphotos.com

Ситуация с энергоснабжением в Одессе после новых ударов россиян остается тяжелой, но ремонтники уже чинят разрушенное, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Об этом он написал в Telegram днем 10 декабря.

Тимошенко напомнил, что в Одессе только на днях удалось восстановить практически все энергоснабжение после предыдущих ударов. Этой ночью враг снова атаковал дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области.

"На восстановительные работы потребуется больше времени, чем обычно. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Власть и коммунальщики работают круглосуточно. Мы уже восстанавливаем разрушенное", – написал Тимошенко.

Сейчас город обесточен, заживлены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддома, котельные и насосные станции, отметил он.

По словам Тимошенко, в Одессе и других населенных пунктах региона работают все "пункты несокрушимости".

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что из-за масштаба разрушений в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры, но водоснабжение и водоотвод действуют.

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/pfbid02eEFnUV1XnY91PsefCCbT1aD3TQCG2cJTT1BzPS7LCBuZ6zqyAV8M7WCYFNis8u5cl

Позднее в "Укрэнерго" уточнили, что в результате российской атаки повреждена часть магистральных высоковольтных сетей.

"Пока ситуация в регионе очень сложная. Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" работают над подачей электропитания на объекты критической инфраструктуры. Восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за объема повреждений", – подтвердили в компании.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02hTsv8feLj6uD5JLYDKu1KHgkuYpK4f8tKfbMHxMYXrvfQ62AXmxhiMi2P9cCAw7Pl

По информации Тимошенко, после обстрелов 5 декабря энергетическая система Одессы и населенных пунктов вокруг нее пострадала больше всего. 8 декабря он сообщал, что ситуацию с электроснабжением Одесской области удалось стабилизировать, вскоре ожидалось возвращение к плановым графикам подачи электроэнергии.

Контекст:

В октябре Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемыВ стране начали временно отключать электроэнергию.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали. В результате ракетной атаки 5 декабря были новые попадания по объектам энергетической инфраструктуры.

Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. ВСУ сбили 10 из 15 запущенных РФ дронов: по четыре – над Херсонской и Николаевской областями и еще два – над Одесской.

Теги: Одесса, электричество, водоснабжение, Геннадий Труханов, Одесская область, электроэнергия, электроснабжение, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, энергосистема
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