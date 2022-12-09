В Киеве ввели новые графики стабилизационных отключений света – ДТЭК

Отмечается, что обновленный график состоит из трех категорий:
В ДТЭК указали, что в ближайшие несколько дней график будет действовать в тестовом режиме.
В случае отсутствия адреса в графике или несовпадения отключений с графиком компания попросила потребителей информировать об этом.
Обновленные графики впоследствии также будут работать в Одесской и Днепропетровской областях, говорится в сообщении.
Утром в Киеве продолжали действовать экстренные отключения электроэнергии.
Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.