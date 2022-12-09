В Киеве ввели новые графики стабилизационных отключений света – ДТЭК

Обновленный график отключений света в Киеве состоит из трех категорий, отметили в ДТЭК Фото: EPA

Отмечается, что обновленный график состоит из трех категорий:

свет есть, когда гарантировано наличие света (белый цвет на графике);

света нет, когда отключение будет происходить гарантированно (серый цвет на графике);

возможные отключения, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться (светло-серый цвет на графике, рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами).

В ДТЭК указали, что в ближайшие несколько дней график будет действовать в тестовом режиме.

В случае отсутствия адреса в графике или несовпадения отключений с графиком компания попросила потребителей информировать об этом.

Обновленные графики впоследствии также будут работать в Одесской и Днепропетровской областях, говорится в сообщении.

Утром в Киеве продолжали действовать экстренные отключения электроэнергии.