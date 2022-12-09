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ОБЩЕСТВО

В Киеве ввели новые графики стабилизационных отключений света – ДТЭК

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Обновленный график отключений света в Киеве состоит из трех категорий, отметили в ДТЭК
Обновленный график отключений света в Киеве состоит из трех категорий, отметили в ДТЭК
Фото: EPA

Компания "ДТЭК Киевские электросети" сообщила в Facebook о введении с 9 декабря обновленных графиков стабилизационных отключений электроэнергии в столице "с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов" Россией.

Отмечается, что обновленный график состоит из трех категорий:

  • свет есть, когда гарантировано наличие света (белый цвет на графике);
  • света нет, когда отключение будет происходить гарантированно (серый цвет на графике);
  • возможные отключения, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться (светло-серый цвет на графике, рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами).

В ДТЭК указали, что в ближайшие несколько дней график будет действовать в тестовом режиме.

В случае отсутствия адреса в графике или несовпадения отключений с графиком компания попросила потребителей информировать об этом.

Обновленные графики впоследствии также будут работать в Одесской и Днепропетровской областях, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/dtekkem/posts/pfbid02AmKKT8oikXcnQFwvjMpRrurx5FAF1rvZRbxZWKmRcLvBzywV3vsogrdADfjenN14l

Утром в Киеве продолжали действовать экстренные отключения электроэнергии.

Контекст:

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, Украина, ДТЭК, электроэнергия, отключение света, инфраструктура, энергосистема
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