Шмыгаль поручил подать на рассмотрение правительства четкие приоритеты очередности включения электроснабжения в Украине

Государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто получает электроэнергию в первую очередь, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом Шмыгаль сообщил 9 декабря на заседании правительства. Видеозапись вступительной речи премьера опубликована на его странице в Facebook.

"Государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто получает электроэнергию в первую очередь. Дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения", – сказал Шмыгаль.

По его словам, первый приоритет – это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы.

"Второй приоритет – это объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства… Третий приоритет – это бизнес, который производит критически важные товары и продукты, например хлебопекарные и молокозаводы. Четвертый приоритет – жилищный сектор, – отметил Шмыгаль. – Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты".

По мнению главы Кабмина, это "справедливый подход", который позволит Украине "выстоять этой зимой".