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Шмыгаль поручил подать на рассмотрение правительства четкие приоритеты очередности включения электроснабжения в Украине

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Государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто получает электроэнергию в первую очередь, отметил Шмыгаль
Государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто получает электроэнергию в первую очередь, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики Герману Галущенко представить на рассмотрение правительства приоритеты очередности включения электроснабжения.

Об этом Шмыгаль сообщил 9 декабря на заседании правительства. Видеозапись вступительной речи премьера опубликована на его странице в Facebook.

"Государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто получает электроэнергию в первую очередь. Дал поручение министру энергетики разработать и представить на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения", – сказал Шмыгаль.

По его словам, первый приоритет – это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы.

"Второй приоритет – это объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства… Третий приоритет – это бизнес, который производит критически важные товары и продукты, например хлебопекарные и молокозаводы. Четвертый приоритет – жилищный сектор, – отметил Шмыгаль. – Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты".

По мнению главы Кабмина, это "справедливый подход", который позволит Украине "выстоять этой зимой".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/863958158384240/

Контекст:

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Украина, энергетика, бизнес, правительство, оборона, электроэнергия, электроснабжение, очередь, отключение света, обстрелы, работа, больницы, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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